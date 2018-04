Bill Gates a investi 100 millions de dollars dans la lutte contre Alzheimer

Les donations faites par Bill Gates ne cessent de pleuvoir. Après avoir fait fortune dans le domaine de la technologie, le milliardaire fondateur de Microsoft se consacre aujourd’hui à la réalisation d’œuvres philanthropiques. Le 13 novembre 2017, le milliardaire avait annoncé avoir investi 100 millions de dollars dans la lutte contre l’Alzheimer.

Cette somme a été divisée par deux. 50 millions de dollars ont été versés au Dementia Discovery Fund, un fonds public-privé qui finance des recherches innovantes sur l’Alzheimer.

La deuxième tranche a été destinée à de jeunes entreprises qui travaillent aussi pour vaincre cette maladie. Contrairement à la majorité des donations faites par Bill Gates, celle-ci ne vient pas de la Bill & Melinda Gates Foundation.

Bill Gates a financé les recherches dans la lutte contre l’Alzheimer de sa poche, car c’est une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

Touché de près par la maladie

Dans une interview accordée au site TODAY, Bill Gates se confie à la journaliste Maria Shriver sur la donation qu’il a faite. C’est ainsi qu’on découvre que son père, aujourd’hui âgé de 92 ans est atteint d’Alzheimer. « En ce moment, de plus en plus de personnes souffrent d’Alzheimer. C’est une maladie terrible qui dévaste ceux qui en sont atteints et leurs proches. » explique le milliardaire.

Sur son blog, Bill Gates en a profité pour partager son histoire. « J’en sais quelque chose puisque des hommes de ma famille ont souffert d’Alzheimer. Je sais combien il est affreux de voir des gens que vous aimez lutter car la maladie les prive de leurs capacités mentales et que l’on ne peut rien faire. C’est comme si vous assistiez à la mort progressive de la personne que vous connaissiez. »

Un premier pas pour Bill Gates

Cette maladie touche 5,5 millions d’Américains. À l’heure actuelle, aucun traitement n’a encore été trouvé pour ralentir les effets de cette maladie qui s’attaque aux fonctions mentales et qui provoque un état de démence.

Bill Gates reste confiant et croit que les recherches liées à la maladie sont amenées à progresser. « On a vu des scientifiques qui ont transformé des anciennes maladies à l’issue fortement fatale, comme le VIH, en maladies chroniques qui peuvent être contrôlées par des médicaments. Je suis persuadée que nous pouvons faire aussi bien avec l’Alzheimer. »

Le milliardaire a indiqué que les 100 millions de dollars de donation ne sont qu’un début, car il compte investir encore plus dans cette lutte.